Знаменитый украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился атмосферными домашними фото со своим сыном Леоном

Как сообщает Politeka.net, танцор опубликовал праздничные снимки на своей странице в Инстаграм.

На фото Яма и его пятилетний сын сидят на полу рядом с украшенной новогодней елкой. На первом снимке отец и сын дурачатся с мандаринами, а на втором – вместе рассматривают книгу. Оба одеты в белые свитера, что делает снимки еще более светлыми и легкими.

«Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился... У вас так же?», - написал танцор в подписи к фото.

Его поклонники признались, что им знакома эта проблема.

«У меня дочь определилась))) 12-й айфон! Саша, 7 лет», «Абсолютно так же!!! Неделя до Нового года, а дел ещё…», «Очень искреннее второе фото», «Все подарки уже куплены, но зато дом и я ещё не готовы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Влад Яма записал «Сторис», в которых охрипшим голосом сообщил, что происходит.

«Сначала был на реабилитации своего пальца любимого. Потом заехал к хирургу любимому, чтобы все проверить, посмотреть, такой плановый осмотр», - рассказал он.

Отметим, что танцор получил травму на «Танцях з зірками».

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".