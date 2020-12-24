Знаменитый украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился атмосферными домашними фото со своим сыном Леоном
Как сообщает Politeka.net, танцор опубликовал праздничные снимки на своей странице в Инстаграм.
На фото Яма и его пятилетний сын сидят на полу рядом с украшенной новогодней елкой. На первом снимке отец и сын дурачатся с мандаринами, а на втором – вместе рассматривают книгу. Оба одеты в белые свитера, что делает снимки еще более светлыми и легкими.
«Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился... У вас так же?», - написал танцор в подписи к фото.
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Его поклонники признались, что им знакома эта проблема.
«У меня дочь определилась))) 12-й айфон! Саша, 7 лет», «Абсолютно так же!!! Неделя до Нового года, а дел ещё…», «Очень искреннее второе фото», «Все подарки уже куплены, но зато дом и я ещё не готовы», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Влад Яма записал «Сторис», в которых охрипшим голосом сообщил, что происходит.
«Сначала был на реабилитации своего пальца любимого. Потом заехал к хирургу любимому, чтобы все проверить, посмотреть, такой плановый осмотр», - рассказал он.
Отметим, что танцор получил травму на «Танцях з зірками».
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".
Как сообщала Politeka, шальная Никитюк публично поставила Влада Яму в неудобную позу и довела Кошевого: «Офигеть!».
Также Politeka писала, что раскрепощенная жена Влада Ямы в коротком топе виртуозно довела мужа до экстаза: "Обожаю!".