Известная фитнес-модель Николь Амато с разных ракурсов показала свое горячее тело

Красотка кружит голову своей невероятной фигурой в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила поздравить поклонников с католическим Рождеством, исполнив веселую песню. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда показала крупным планом свои упругие ягодицы, надев маленькие латексные шортики на высокой посадке. Крой шортов позволил рассмотреть упругие места во всей краске.

Белоснежный топик выделил пышную грудь знаменитости, а его длина была довольно экстремальной.

Амато надела черные ботфорты, обтянувшие ее стройные накаченные ножки.

Меховые шапка и накидка стали отличным завершением образа звезды.

Модель прошлась подпевая песенку, и красиво двигаясь с гордостью показывая идеальную фигуру, которую добилась благодаря упорным тренировкам.

За 10 часов пост собрал более 16 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону жгучей брюнетки.

"Сногсшибательная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Николь Амато разделась, накинув на свои совершенные формы прозрачную белоснежную сетку-платье.

Большие формы впечатляли красотой, а самые интимные детали были скрыты под накладками.

Тонкая талия и упругий животик - в этом теле есть, от чего нельзя оторваться.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в сапогах, юбке, топе, митенках и шапочке Санта Клауса. Красотка стояла среди экзотической растительности и закрыла глаза от удовольствия. Модель не стеснялась показать все самое интересное, поэтому спустила бретельки топа.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато не оставила места для фантазии в прозрачной сеточке

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато покорила размерами бюста, нарядившись в сеточку

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато прижалась к разгоряченной подружке в микро-бикини