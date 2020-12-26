Звезда показала себя во всей красе

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поразила совершенством в красном платье

Артистка всегда пытается удивить своих поклонников, передает Politeka.net. В этот раз звезда показала свой праздничный образ.

От Джей Ло просто нельзя отвести глаз. Звезда нарядилась в красивое красное платье, которое казалось воздушным. Платье держалось на груди знаменитости.

Ткань подчеркнула тонкую талию, а благодаря крою оголились стройные ножки Дженнифер.

Наряд был длинным и прикрывал ступеньки, на которых позировала поп-дива. Звезда закинула голову назад, у нее была красивая прическа из волнистых локонов. Лопес похвасталась сверкающими сережками в ушах.

В посте красотка всех поздравила с католическим Рождеством.

За восемь часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений.

"Икона стиля", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес предстала без смущения в образе обнаженного ангела с крыльями, примерила настоящий костюм русалки и попробовала для себя роль колдуньи.

В тизере можно заметить, что в каждом наряде Лопес присутствуют пикантные детали, а сама артистка делает неизменный акцент на теле и линейке своей косметики.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес позировала в чулках, шортиках и топе. Красотка выставила одну ножку вперед, а вторую загнула. В руке Лопес держала леденец, который облизала губами. Волосы у актрисы остались распущенными, а взгляд звезда решила отвести от камеры, благодаря чему кадр получился игривым и соблазнительным.

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