В этом году некоторым звездам посчастливилось стать родителями

Давайте вспомним нескольких знаменитостей, у которых появились дети в 2020 году, пишет Politeka.net.

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который вел шоу "Холостячка" в третий раз стал отцом. Жена известного украинца, Кристина, родила сына, Александра.

"Теперь я - многодетный папа 😍", - написал в Инстаграм счастливый отец.

Осенью второй раз стала мамой хореограф Илона Гвоздева, которая принимала участие в шоу "Танці з зірками". Звезда родила сына от своего супруга, бизнесмена Ивана Хомячука.

Певица Джамала летом родила второго сына, Селима-Гирай Сеит-Бекира Оглы.

"19.06 родился самый пунктуальный малыш.

(По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время 😂)", - написала артистка.

Звезда "Квартал 95" Вера Кекелия весной стала мамой своего первенца, Ивана.

"Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!", - поделилась артистка в посте.

Весной своего второго ребенка родила дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная. Малыш растет в семье вместе со старшей сестрой, Евой.

Ранее мы писали, что Илона Гвоздева показала первое письмо Деду Морозу своей четырехлетней дочери.

«Наше первое письмо. Мама вся в соплях и слезах», - прокомментировала Илона.

"Дорогой, Дедушка Мороз. Я хочу книгу с куклами", - написала девочка.

Напомним, Джамала позировала в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка оставила волосы распущенными. Девушка улыбалась, но взгляд свой отвела от объектива камеры. Певица стояла среди снежинок и радовала безупречным видом.

Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном

А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост

Также Politeka писала, что счастливая Джамала показала подросшего сына и его первую подружку