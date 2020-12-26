В этом году некоторым звездам посчастливилось стать родителями
Давайте вспомним нескольких знаменитостей, у которых появились дети в 2020 году, пишет Politeka.net.
Украинский телеведущий Григорий Решетник, который вел шоу "Холостячка" в третий раз стал отцом. Жена известного украинца, Кристина, родила сына, Александра.
"Теперь я - многодетный папа 😍", - написал в Инстаграм счастливый отец.
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Осенью второй раз стала мамой хореограф Илона Гвоздева, которая принимала участие в шоу "Танці з зірками". Звезда родила сына от своего супруга, бизнесмена Ивана Хомячука.
Певица Джамала летом родила второго сына, Селима-Гирай Сеит-Бекира Оглы.
"19.06 родился самый пунктуальный малыш.
(По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время 😂)", - написала артистка.
Звезда "Квартал 95" Вера Кекелия весной стала мамой своего первенца, Ивана.
"Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!", - поделилась артистка в посте.
Весной своего второго ребенка родила дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная. Малыш растет в семье вместе со старшей сестрой, Евой.
Ранее мы писали, что Илона Гвоздева показала первое письмо Деду Морозу своей четырехлетней дочери.
«Наше первое письмо. Мама вся в соплях и слезах», - прокомментировала Илона.
"Дорогой, Дедушка Мороз. Я хочу книгу с куклами", - написала девочка.
Напомним, Джамала позировала в платье с открытыми плечами и без белья. Красотка оставила волосы распущенными. Девушка улыбалась, но взгляд свой отвела от объектива камеры. Певица стояла среди снежинок и радовала безупречным видом.
Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном
А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост
Также Politeka писала, что счастливая Джамала показала подросшего сына и его первую подружку