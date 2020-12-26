Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила фигурой в бикини

Звезда сейчас находится в интересном положении, но пользователи сети не устают вспоминать о ее плоском животике, пишет Politeka.net.

В фан-группе знаменитости появилось фото, на котором она предстала в светлом купальнике. Ратаковски позировала стоя возле зеркала.

Бикини своими треугольными лоскутками ткани прикрыл пышную грудь и одновременно подчеркнул ее. Длинные лямки купального наряда выделили стройность Эмили, в частности - тонкую талию.

Крохотные плавки едва держались маленькими бретельками на бедрах.

Завершили образ золотые часы на запястье.

Звезда распустила пышные волосы и посмотрела в камеру, приоткрыв губы. Модель будто говорит: "Поиграй со мной".

За пять часов пост собрал почти 100 лайков и немного комментариев. Пользователи сети выражали свой восторг, в основном, смайликами.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела черную маечку, которая обтянула ее грудь. Майка имела крой "под горло", сверху нее красотка надела сверкающую цепочку с кулончиком.

Звезда позировала в юбке на высокой посадке. Ткань наряда обтянула стройную талию и при этом можно было заметить и выпирающие упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в платье с большим декольте и без белья. Красотка сидела на сиденьи, а взгляд отвела от объектива камеры. Девушка дополнила образ украшениями на шее, а волосы оставила распущенными. Модель совсем не смущало то, что бюст сильно было видно, что сделало кадр максимально соблазнительным и горячим.

Напомним, Ратаковски завлекла к себе в кровать соблазнительной позой

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