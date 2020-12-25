Стало известно о новых денежных вознаграждениях для украинцев

Денежные премии на сумму от трех до пяти тысяч гривен выплатят бойцам Сухопутных войск, получившим ранения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести, получат, как поощрение, денежные вознаграждения в размере от трех до пяти тысяч гривен. Денежные сертификаты военнослужащим вручили представители Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на ежегодном подведении итогов в оперативном командовании", — говорится в сообщении.

Таких премий получат более 180 военных на общую сумму более 740 тысяч гривен.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ с начала 2020 года в боях с российскими оккупантами на Донбассе было 332 раненых (по состоянию на 13 декабря).

В боях погибли 49 военных. Кроме того, за год было 70 небоевых потерь. К таким относят смерти от болезней, несчастных случаев, болезней и других причин.

Самыми горячими участками фронта остаются южные позиции (Мариупольское направление), участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

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