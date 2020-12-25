Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала, как подкачала свое тело
Модель только набирает популярность в социальных сетях, поэтому старается показывать самые разные образы, но с неизменным акцентом на свою фигуру. Так как Лекси является альтернативной моделью с пышными формами, она чаще всего показывает обтягивающие спортивные костюмы или повседневные «луки» с акцентом на бюст.
В этот раз девушка показала достоинства в мини-комбинезоне серого цвета и без лишней откровенности. Однако тесная ткань смогла создать пикантный акцент на ягодицах модели. Из-за низкого роста Кай выбирает наряды, которые визуально делают ее чуточку выше.
На одном из фото Лекси покрутилась перед камерой, весело смеясь, и показала ягодицы во всей красе:
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«Потрясающе🌹..Отлично выглядит великолепно, великолепно и завораживающе; Вы выглядите потрясающе, как всегда Каждый образ в любом стиле - вы несете все это с такой грацией и уравновешенностью! Поистине дива, заворожила, спортсменочка; Звезда для взрослых; Не представляю, насколько ты классная, шкафчик 😮; Красивые картинки🔥; Какое прекрасное тело!; Твоя улыбка такая милая, детка 😍😍».
Отметим, для своих фотосессий девушка часто выбирает съемку на природе, где можно выбрать любую локацию и место действия. Также Кай любит сниматься на закате, для более ярких кадров с уникальной «игрой» цветов.
В этот раз девушка надела лавандовый костюм в обтяжку. Лосины и коротенький топ с длинными рукавами смогли подчеркнуть достоинства девушки во всей красе. Для того, чтобы продемонстрировать свой наряд и заодно также восхитить пышными формами, Лекси повернулась к камере спиной.
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