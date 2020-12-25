Телеведущая из "Світського життя" Екатерина Осадчая заразила публику праздничным настроением
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала вечеринку в честь католического Рождества.
Осадчая предстала в необычном костюме, на манер украинского народного. На ней была длинная белая вышиванка, поверх которой еще одна, уже короче и темно-зеленого цвета. Образ дополнил широкий красный пояс и оригинальный головной убор. Волосы ведущая заплела в две косички. Стоит отметить, другие присутствующие на празднике также были в колоритных нарядах.
Среди многочисленных гостей засветились певица Настя Каменских с мужем рэпером Потапом.
Осадчая исподтишка засняла, как парочка поет песню Софии Ротару "Червона Рута". Настя с микрофоном наклонилась к сидящему Потапу - хоть и не слышно было как тот пел, однако его довольную улыбку трудно не заметить.
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То, что парочка вытворяла, публика восприняла на ура: гости аплодировали, подпевали и танцевали, снимая происходящее на телефоны.
Также Осадчая выставила яркий кадр, на котором предстала с Настей, Потапом и своим мужем шоуменом Юрием Горбуновым. Все четверо выстроились по росту.
"И традиционное фото ABBA", - подписала Екатерина.
Отдельно Осадчая сделала пост в Инстаграм, чтобы поздравить подписчиков.
"Поздравляю всех католиков Украины и мира с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит здоровье, мир и покой 🙏🏻 А куму @hrystia благодарим за такой душевный, уже традиционный праздник", - говорится в сообщении.
Пользователи кинулись комментировать:
"Чарівна. Дуже личить🔥🔥👏"
"Как те ягодки! Очень красивые костюмы! 💛🦋"
"Красоточки!!! Браво!👍🏻❤️👏🙏🏻"
"Катерина, у тебя наверно костюм елочки👏"
"Ух ты ух ты какие мы красивые"
Напомним, что взволнованная Осадчая приоткрыла секреты домашнего уюта с Горбуновым: "Меня охватывает невероятная...".
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