Телеведущая из "Світського життя" Екатерина Осадчая заразила публику праздничным настроением

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала вечеринку в честь католического Рождества.

Осадчая предстала в необычном костюме, на манер украинского народного. На ней была длинная белая вышиванка, поверх которой еще одна, уже короче и темно-зеленого цвета. Образ дополнил широкий красный пояс и оригинальный головной убор. Волосы ведущая заплела в две косички. Стоит отметить, другие присутствующие на празднике также были в колоритных нарядах.

Среди многочисленных гостей засветились певица Настя Каменских с мужем рэпером Потапом.

Осадчая исподтишка засняла, как парочка поет песню Софии Ротару "Червона Рута". Настя с микрофоном наклонилась к сидящему Потапу - хоть и не слышно было как тот пел, однако его довольную улыбку трудно не заметить.

То, что парочка вытворяла, публика восприняла на ура: гости аплодировали, подпевали и танцевали, снимая происходящее на телефоны.

Также Осадчая выставила яркий кадр, на котором предстала с Настей, Потапом и своим мужем шоуменом Юрием Горбуновым. Все четверо выстроились по росту.

"И традиционное фото ABBA", - подписала Екатерина.

Отдельно Осадчая сделала пост в Инстаграм, чтобы поздравить подписчиков.

"Поздравляю всех католиков Украины и мира с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник подарит здоровье, мир и покой 🙏🏻 А куму @hrystia благодарим за такой душевный, уже традиционный праздник", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать:

"Чарівна. Дуже личить🔥🔥👏"

"Как те ягодки! Очень красивые костюмы! 💛🦋"



"Красоточки!!! Браво!👍🏻❤️👏🙏🏻"

"Катерина, у тебя наверно костюм елочки👏"

"Ух ты ух ты какие мы красивые"

Напомним, что взволнованная Осадчая приоткрыла секреты домашнего уюта с Горбуновым: "Меня охватывает невероятная...".

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя...".

Также Politeka писала, что счастливая Осадчая в платье с экстремальным вырезом заставила любоваться собой, жена Монатика оценила: «Шикарная!».