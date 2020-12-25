Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала, как выглядит ее идеальный вечер в ванной

Популярная телеведущая решила показать пикантное фото из ванной, пожелав всем «кайфовой пятницы». Артистка постоянно находится на всеобщем обозрении и к своему внешнему виду она предъявляет высокие требования. У Леси также есть собственные секреты красоты, о которых она с легкостью рассказывает.

На своих фото в разделе Стори в профиле Инстаграм Никитюк показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом.

По словам Леси, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой. Также звезда уже отмечала не раз полезность пилинга кожи, как одной из самых нужных и полезных косметических процедур.

«Увлажненная кожа всегда выглядит молодо и излучает здоровье. Я увлажняю кожу и тело при помощи кокосового масла, пью рыбий жир и по два литра воды в день. Вода улучшает не только внешнюю сторону, но и помогает работе внутренних механизмов», - говорила Леся ранее.

Поклонники ответили на жаркие фото звезды из ванной довольно быстро:

«За буйки не заплывай 💕; Вспомнил песню: А ноги до счастья две дороги ;); Великолепно; Це твої? Чи позичила?; Уточка супер, дополняет атмосферу 😍🐥; Без меня опять; Какая уточка милая😂😍; Ножки мечта 😍❤️; Очень Красивые, Нежные, Гладкие Ножки!; спрос диктует предложение...; Ліву не догодила)))😂».

Так, перед съемками специального новогоднего выпуска для телеканала Украина звезда рассказала о том, что теперь она живет с настоящим меценатом. Фото со стильным праздничным образом телеведущей также появилось в социальной сети Инстаграм на странице телеканала.

На съемочной площадке шоу «Новогодняя ночь» Леся блистала в необычном платье насыщенного розового оттенка с «искусственной» грудью, ярким макияжем и множеством аксессуаров.

За кулисами звезда призналась, что теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимиц Рафик получил настоящую работу и может стать звездой.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".

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