Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски сверкнула роскошной фигуркой в пикантном купальнике

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц модели в Инстаграм появился старый снимок со звездой. Как известно, сейчас Эмили находится на поздних сроках беременности, поэтому публикует у себя в сети фото с округлившимся животиком.

На фанатской странице опубликовали довольно соблазнительный снимок, на котором Эмили позировала в образе спасательницы Малибу. Красотка надела красный купальник с глубоким вырезом. Костюм сдавил ее пышную грудь, которой явно было мало места. Волосы девушки были распущены, что придало снимку особого шарму. Купальник подчеркнул тонкую талию Эмили и выдающиеся бедра.

Как известно, Эмили Ратаковски начинала с карьеры модели, но постепенно пыталась пробиться и в кино. Она снялась в нескольких клипах, но особую известность ей принес клип «Blurred Lines», где она снялась топлес.

Ранее мы писали, что бесстыжая Ратаковски сфотографировала себя в кровати. Модель позировала в белье, лениво валяясь на подушках и смотря на себя в зеркало. Несмотря на свою беременность Эмили пытается подогревать интерес к своей персоне, ведь основной контент на ее странице в Инстаграм касался пикантных и откровенных фото.

Напомним, что Эмили Ратаковски пошалила в джунглях и ошеломила знойным видом: "одежда только мешает".

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски очаровала соблазнительными прелестями в "невидимом" бикини: "Поиграй со мной".

Также Politeka писала, что безупречная Ратаковски в прозрачном белье не оставила места для фантазии: такая не даст уснуть.