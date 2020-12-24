Супермодель Емілі Ратаковскі посвітила своїми пружними принадами в повному негліже

Як повідомляє Politeka.net, фото красуні в екзотичній обстановці з'явилося в соціальній мережі "Instagram". Емілія зображена повністю гола, її шкіру покриває лише боді арт у вигляді лускатого купальника. Судячи з густих джунглях на тлі, в такій спекотній обстановці одяг тільки заважає насолоджуватися відпочинком.

Дівчина позувала спиною до камери, схопившись рукою за дерево на пляжі, і дозволила милуватися своїми сідницями. Вона млосно озирнулася через плече і повернулася, блиснувши розкішними грудьми. Волосся знаменита модель залишила розпущеним, а професійний макіяж надав їй воістину неземної вигляд.

Раніше Емілія Ратаковскі покрасувалася своєю фігурою прямо посеред вулиці. На одному зі знімків, опублікованих в соцмережі, топ-модель постала в облягаючому Білій білизні на тлі магазинної вітрини, спокусливо стріляючи очима на камеру. Образ знаменитість довершила кросівками і легким вуличним макіяжем.

На іншому кадрі Емілі опинилася в будинку в тому ж комплекті білизни, але вже без ліфчика. Модель прикрила свої принади синім халатом, який недбало накинула на плечі і навіть не стала підперезуватися. Завдяки розкутій позі красуні відкрився пікантний вид на її бюст і плоский животик.

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