Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вразила фігурою в бікіні

Зірка зараз знаходиться в цікавому положенні, але користувачі мережі не втомлюються згадувати про її плоский животик, пише Politeka.net.

У фан-групі знаменитості з'явилося фото, на якому вона постала у світлому купальнику. Ратаковськи позувала стоячи біля дзеркала.

Бікіні своїми трикутними клаптиками тканини прикрило пишні груди й одночасно підкреслило їх. Довгі лямки купального вбрання виділили стрункість Емілі, зокрема - тонку талію.

Крихітні плавки ледь трималися маленькими бретельками на стегнах.

Завершили образ золотий годинник на зап'ясті.

Зірка розпустила пишне волосся і подивилася в камеру, відкривши губи. Модель ніби говорить: "Пограй зі мною".

За п'ять годин пост зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів. Користувач мережі висловлювали своє захоплення, в основному, смайликами.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи одягла чорну маєчку, яка обтягнула її груди. Майка мала крій "під горло", зверху неї красуня одягла блискучий ланцюжок з кулончиком.

Зірка позувала в спідниці на високій посадці. Тканина вбрання обтягнула струнку талію і при цьому можна було помітити і пружні сідниці, що випирають.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в сукні з великим декольте і без білизни. Красуня сиділа на сидінні, а погляд відвела від об'єктива камери. Дівчина доповнила образ прикрасами на шиї, а волосся залишила розпущеним. Модель зовсім не бентежило те, що бюст сильно було видно, що зробило кадр максимально спокусливим і гарячим.

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