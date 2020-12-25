Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в сміливому образі
На фото Емілі здалася тільки в прозорому бюстгальтері. Іншого одягу на дівчині не виявилося. Ратаковскі дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них руками. Емілі зовсім не бентежилася Показати всі пікантності і впевнено трималася в кадрі, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "форми богині, така не дасть заснути".
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Так, на знімку можна побачити, як зустрічає ранок модель Емілі Ратаковскі в компанії улюбленого собаки. Модель, яка зараз в положенні, вирішила не морочитися з образом, і заради знімка одягла спортивні штани і легкий світлий топ.
Ми писали, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, яка завагітніла первістком, не залишає в спокої фанатів.
Так, на одному із заходів модель постала в персиковій сукні з довгим декольте, в якому спокусливо виглядали груди. Пишні форми, знаходилися під тканиною, але пікантності все-таки додавав факт, що вони були без білизни.
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