Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в автомобиле
На фото Эмили позирует в платье с большим декольте и без белья. Красотка сидела на сиденьи, а взгляд отвела от объектива камеры. Девушка дополнила образ украшениями на шее, а волосы оставила распущенными. Модель совсем не смущало то, что бюст сильно было видно, что сделало кадр максимально соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "С такой не заскучаешь, люблю тебя!".
Мы писали, что знаменитая на весь мир супермодель как скрывает беременность на фото.
Затравленная "Холостячка" Мишина в отчаянии раскрыла секреты шоу: "Неужели вы думаете, что..."
Беда случилась со звездой «Москва слезам не верит», медики не отходят от кровати: что известно на данный момент
Супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."
Остановилось сердце именитой актрисы, мир скорбит: на ее шедеврах выросло не одно поколение
Девушка позировала в белье прямо в постели, лениво валяясь на подушках и смотря на себя в зеркало рядом с домашним питомцем, соблазнительный кадр как бы показывает поклонникам, что беременность - не приговор.
Сообщалось, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила аппетитным видом в белом бикини.
На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы.
Напомним, Эмили Ратаковски без стыда и трусиков не оставила места для фантазии
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски запрыгнула на кухонный стол, поманив "сладеньким" в узком топе
Также Politeka сообщала, что страстная Ратаковски лишила спокойствия, избавившись от белья