Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в автомобиле

На фото Эмили позирует в платье с большим декольте и без белья. Красотка сидела на сиденьи, а взгляд отвела от объектива камеры. Девушка дополнила образ украшениями на шее, а волосы оставила распущенными. Модель совсем не смущало то, что бюст сильно было видно, что сделало кадр максимально соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "С такой не заскучаешь, люблю тебя!".

Мы писали, что знаменитая на весь мир супермодель как скрывает беременность на фото.

Девушка позировала в белье прямо в постели, лениво валяясь на подушках и смотря на себя в зеркало рядом с домашним питомцем, соблазнительный кадр как бы показывает поклонникам, что беременность - не приговор.

Сообщалось, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила аппетитным видом в белом бикини.

На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы.

Напомним, Эмили Ратаковски без стыда и трусиков не оставила места для фантазии

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