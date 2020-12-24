Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычном виде

На фото Эмили позирует в блузке, сапогах и шляпке, а в руках держала револьвер. Девушка оставила волосы распущенными, а стала на коленки. Кадры получились очень пикантными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Эмили уже гладила себя, стоя у стены. Красотка была в крохотном топе, а образ дополнила мини-шортами. Девушка закрыла глаза от удовольствия и совсем не смущалась пикантности момента.

Сообщалось, что супермодель Эмили Ратаковски похвасталась безупречной фигурой, избавившись при этом от белья.

Так, на первом снимке Ратаковски позирует в облегающем белоснежном белье на фоне магазина, соблазнительно поглядывая в кадр. Образ знаменитость решила дополнить кроссовками в цвет и практически незаметным макияжем.

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски, которая, как известно, сейчас беременна, показала себя на отдыхе.

Обращает на себя внимание заметно округлившийся живот знаменитой супермодели: на одной из фотографий Эмили предстала в коричневых брюках, синем топе, обтягивающем ее заметно увеличившуюся грудь и в ковбойской шляпе. Живот у Ратаковски при этом обнажен.

Напомним, соблазнительная Ратаковски запрыгнула на кухонный стол, поманив "сладеньким" в узком топе

А еще Politeka писала, что Ратаковски расстегнула пуговки распутного топа и блеснула формами без белья

Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина мира не стала скрывать "черешенки" в прозрачном белье



