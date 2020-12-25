Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в смелом образе

На фото Эмили показалась только в прозрачном бюстгальтере. Другой одежды на девушке не оказалось. Ратаковски смотрела в объектив камеры, а волосы оставила распущенными, взявшись за них руками. Эмили совсем не смущалась показать все пикантности и уверенно держалась в кадре, благодаря чему снимок вышел очень соблазнительным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Формы богини, такая не даст уснуть".

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала, как она отдыхает в компании своего любимчика.

Так, на снимке можно увидеть, как встречает утро модель Эмили Ратаковски в компании любимой собаки. Модель, которая сейчас в положении, решила не заморачиваться с образом, и ради снимка надела спортивные штаны и легкий светлый топ.

Мы писали, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, не оставляет в покое фанатов.

Так, на одном из мероприятий модель предстала в персиковом платье с длинным декольте, в котором искусительно смотрелась грудь. Пышные формы, находились под тканью, но пикантности все-таки прибавлял факт, что они были без белья.

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