"Ощадбанк" вызывает недовольство клиентов платным обслуживанием банковских карт

Украинка Кристина пожаловалась на сервис компании в отзыве на сайте "Минфин".

По словам клиентки, она получает зарплату через "Ощадбанк", который недавно ввел платной смс-информирование и без предупреждения повысил до 1001 гривны минимальную сумму, при списании или зачислении которой приходят уведомления.

"Плачу по сути за две смс в месяц — за получение аванса и зарплаты. Об этом как всегда за ранее не уведомили", — возмутилась женщина.

Она также рассказала о случае, который произошел с ней в "Ощадбанке" в прошлом году. Как сказано в отзыве, новая банковская карта очень быстро размагнитилась, и Кристина попала в неприятную ситуацию с восстановлением, как и многие ее сотрудники.

"Через три месяца карта размагнитилась. Меняй за свой счёт, стой в длиннющих очередях в рабочее время отпрашиваясь с работы. Потому что карты ужасного качества", - заявила недовольная клиентка. - "И подобная проблема у многих моих коллег возникла. Как я получала карточку - тоже ещё тот квест… Больше часа в очереди. И это ещё очень быстро".

Автор отзыва добавила, что оформила депозиты в "Ощадбанке", однако планирует забрать деньги со счетов из-за слишком маленькой процентной ставки. "Самый отвратительный сервис и качество продукта", - подытожила она и поставила банку самую низкую оценку.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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