Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась фигурой вместе со своей младшей сестренкой Кайли Дженнер

Красотки сделали по несколько пластических операций, чтобы их формы были такими, как сейчас, пишет Politeka.net. В одном из интервью Кайли призналась, что хотела стать похожей на свою старшую сестру Ким, поэтому и стала ложиться "под нож".

Сейчас знаменитости балуют своими форами в разных смелых нарядах.

Так, в этот раз Соблазнительница Кардашьян предстала в зеленом наряде, который подчеркнул ее тонкую талию, а также из глубокого выреза выглядывала пышная грудь звезды. Примечательно, что верх состоял из пластмассы и на нем были прорисованы "кубики" на животе.

Длинная юбочка Ким была салатовой и легкой, из ее длинного разреза показались стройные ножки. Завершили образ крупные серьги в ушах.

Кайли позировала в длинном красном платье, которое сеяло от вспышки. Наряд обтянул пышные груди и ягодицы, а из разреза выставились стройные ножки в туфельках на шпильках.

"С Рождеством Христовым от Гринча 💚 и Санта", - написала Ким, представляя каких героев описывают их костюмы.

За шесть часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что в восторге от образов красоток и они достойны только приятных слов.

"Жаркие сестрицы", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала белоснежной футболке, которую приподняла для эффектного кадра. Звезда посветила упругим животиком и стройной талией.

Белая ткань обтянула и подчеркнула большую грудь знаменитости.

Кардашьян нагнулась, выставив упругие ягодицы назад.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.