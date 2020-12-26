Клиенты "ПриватБанка" жалуются на внезапные блокировки карт физлиц-предпринимателей

Один из украинцев рассказал в отзыве на сайте "Минфин", как уже неоднократно терпит неудобства из-за обслуживания компании.

"Уже второй раз блокируют карту по одной и той же «схеме». Никого не предупреждая, и в самый неподходящий момент", - возмутился пользователь сети. "Узнал предварительную причину (уже достижение): жалоба от неизвестного покупателя, не вернули деньги, мошенничество. Ну зачем бы ещё мошеннику открывать ФЛП счёт?".

Предприниматель обратил внимание, что "ПриватБанк" иногда переводит деньги около часу, а процесс возврата порой затягивается до 3 суток, поэтому опасения покупателей вполне понятны. Автор недоумевает, почему деньги начисляются на ФЛП-счет во время блокировки, если его подозревают в мошенничестве. При этом информацию о платеже, из-за которого поступила жалоба, три дня держат в тайне.

"Создали заявку на разблокировку именно Заблокированной карты. Целых три дня ждёшь долгожданный звонок. Проходит три дня, тишина… Связываюсь по 37 00 и узнаю, что вчера мне всё-таки звонили (конечно же нет), а заявка была сделана не на ту карту, хотя всё уточнялось", - раскрыл подробности клиент. - "Любой «нервный» покупатель может строчить на меня жалобы спустя пять минут после оплаты, а я каждый раз должен ждать по три дня?".

Он добавил, что из-за несовершенной системы "ПриватБанка" у него возникло много проблем накануне Нового года, когда люди особенно активно совершают покупки. Ведь каждый подозрительный покупатель может пожаловаться на продавца, которому для разблокировки счета приходится ждать по три дня.

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