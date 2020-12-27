Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала сердца благодаря своей идеальной внешности

Пользователи сети с трепетом вспоминают старые образы горячей модели, пишет Politeka.net. Сейчас красотка находится в интересном положении, а тем временем в фан-группах делятся архивными снимками.

В этот раз пользователи сети разместили снимки звезды в разных образах - дома и перед красной дорожкой.

На первом снимке соблазнительница позировала в кофте в горошек и одних трусиках. Видно, что под одеждой не было лифчика. Модель слегка отставила бедро, хвастаясь красивым изгибом и стройными ножками. Она распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь.

На другом снимке Ратаковски была при полном "параде". Звезде сделали красивый макияж с длинными стрелками. Она нарядилась в платье с открытой спиной, а волосы были аккуратно уложены: "Вау, леди!".

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь группа только набирает популярность.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в светлом купальнике. Модель позировала стоя возле зеркала.

Бикини своими треугольными лоскутками ткани прикрыл пышную грудь и одновременно подчеркнул ее. Длинные лямки купального наряда выделили стройность Эмили, в частности - тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала спиной к камере, и позволила любоваться своими ягодицами. Она томно оглянулась через плечо и повернулась, сверкнув роскошной грудью. Волосы знаменитая модель оставила распущенными, а профессиональный макияж придал ей поистинне неземной облик.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

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