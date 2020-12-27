Известная фитнес-модель Соммер Рэй в костюме горячего помощника Санты соблазнила своими формами

Известная модель любит показать упругие ягодицы, которые грех не погордиться, пишет Politeka.net. Поклонники восхищаются идеальными формами своего кумира, поэтому размещают горячие кадры в своих фан-группах.

Так, в одной из групп разместили видео, где обжигающая красотка трясет ягодицами (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка надела красные лосины, в которых ее пятая точка смотрела завораживающе. Также красная ткань обтянула стройную талию Соммер.

Звезда с улыбкой повернулась спиной к зрителю и стала показывать упругие ягодицы в танце.

"С Рождеством Христовым💛💛", - написали авторы поста.

За 10 часов публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев, в которых поклонники написали восторженные комментарии в сторону идеальных форм знаменитости.

"Вау, вот это у тебя ягодицы", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй прыгала стоя боком и двигала ягодицами так, что они просто завораживали. Все эти движения искусительница выполняла в узких шортиках, обтянувших ее идеальные формы, а также слегка их оголившие.

Также модель надела розовый топик, крой которого был очень откровенным, поэтому грудь едва ли не вываливалась из него.

Ранее сообщалось, что Соммер Рэй прямо в спальне не скрыла свои достоинств в крошечном белом белье и бледно-лимонных трусах.

Яркая блондинка со своей фирменной позой выставила формы, повернувшись к камере полубоком, благодаря чему получила массу комплиментов от пользователей сети.

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