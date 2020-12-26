Американская фитнес-модель Соммер Рэй в кожаном лифчике показала довольно смелый образ на съемке

Молодая спортсменка устраивает фотосессии едва ли не каждый день. Так как девушка прославилась в Инстаграм благодаря тренировкам и фото в трендовых бикини на пляже, она продолжает акцентировать внимание в своем профиле именно на достоинствах фигуры.

Рей занимается собственным магазином одежды и также рекламирует другие бренды. Как видно на фото, девушка чувствует перед объективом себя очень уверено. Редко при этом Соммер показывает бюст, ведь комплексует из-за размера.

Рей нравится показывать ягодицы, ведь она не раз заявляла, как тренировалась в зале едва ли не до потери пульса, чтобы получить действительно роскошную фигуру. В этот раз красотка надела тонкий кожаный лифчик, необычные бикини с шахматным принтом и расстегнула тонкую красную ветровку. Кадр поразил фанатов, ведь девушка показала настоящую фигуру без фотошопа и пластики:

«Любовь с первого взгляда; ты тонешь? Потому что я да; ❤️😍 ты красивая; Так жарко😘; Ты только что вышла из духовки, потому что ты пылаешь; Боже милостивый, черт возьми, девочка ты прекрасна, натуральное всегда лучше; Встаньте в такое положение перед солнцем; Ты моя любимая ❤️; Соммер никогда не выглядела так опасно; Страсть навсегда».

Ранее мы писали, что Рей с уверенностью может заявить, что не только прокачала тело до идеальной формы, но еще и стала одной из самых популярных блогерш в Инстаграм, которые рассказывают о фитнесе и своем образе жизни. Все чаще девушка устраивает съемку в нестандартных локациях.

В этот раз Соммер решила совмести два увлечения – создание дизайнерской одежды для фитнес-красоток и тренировку в спортзале. Так, девушка устроила быструю тренировку и после того, как была готова, она также сделала несколько кадров с гирей в руках и у тренажеров.

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