Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала, как проводит время дома с сыном

Шоувумен так много времени проводит на всевозможных съемках, что очень дорожит временем, проведенным с семьей. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Осадчая поделилась трогательными кадрами семейной распаковки подарков.

«Сегодня особенно спешила домой, потому что Иван предупредил, что мы строим вместе :) Сам выбрал набор с полицейским участком и распределил, что собирает он, а что мама. Когда за год Instagram напомнит об этом моменте, я еще раз смогу им поделиться», - написала ведущая.

На новых фото она с сыном позирует на фоне елки. Сначала они вместе открывают подарок, а затем начинают собирать конструкцию по задумке маленького Ивана. Осадчая при этом одета в милое черное платье в цветочек, а на ее голове красуется розовый ободок.

Поклонники ведущей тут же отреагировали на ее пост.

"Образ очень классный", "Иван уже такой большой", "Очень милая фотография. Катерина, выкладывай фото с семьей почаще", "Для ребёнка побыть с мамой и папой- самая лучшая радость! Вы чудесные", "Красавица мама и сыночек", "Рядом с сыном Катерина выглядит как старшая сестра, такая маленькая, красивая", - пишут люди.

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