Известная украинская певица Светлана Лобода показала стильный образ и поделилась советом о женской красоте

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм.

В нем Лобода решила поделиться мудростью от знаменитой итальянской актрисы и певицы Софи Лорен.

«Девочки, помните, ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива. Софи Л.», - написала звезда.

В подтверждение этих слов Светлана решила поделиться собственными свежими фото.

На снимках певица позирует в холле рядом с большим зеркалом. Вместо привычных для нее платьев или юбок Лобода одета в строгий брючный костюм. Стильными акцентами в нем стали воздушная блуза в красно-черную клетку, высокие сапоги и сумка.

Поклонники знаменитости не смогли пройти мимо таких фото.

«Ух, какая!», «Крутая фотка!», «Какая моднявая Светлана Сергеевна», «Лобода, интересно какой длины твои ноги?», «Красота неземная!», «Ничто не делает меня более счастливой, чем Вы», «Красивая, шикарная, невероятная!!! Иными словами, наша Светлана», «Как всегда, на стиле», «Светочка, просто королееева! Нереальная! Стильная, модная!», «Какая же Вы красотка не перестаю удивляться», - пишут люди в комментариях к фото.

Напомним, переборщившая со страстью Лобода в "рваном" платье неестественно выгнулась: "Вызываю экзорциста!".

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