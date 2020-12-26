Звезда популярного украинского телешоу «Холостяк Даша Ульянова впечатлила выходкой, примеряв соблазнительный купальник

Как рассказывает Politeka, фото было опубликовано на странице звезды в Instagram.

«Есть смысл идти на гимнастику в 13 лет?» - интересуется у нее поклонник.

В ответ на это Ульянова показывает фото, где она в купальнике делает сальто в крохотном купальнике.

«Скорее нет, чем да», - коротко отвечает она.

Уточним, что поскольку кадры были размещены в карусели Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о выходке кумира.

До этого мы писали, что звезда популярного шоу «Холостяк» Даша Ульянова впечатлила сверкающим образом

Новое фото выглядит довольно загадочным из-за обилия теней, в которых и притаилась Даша.

«Со стороны глядеться так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор», - подписала свой снимок цитатой Ульянова.

На фото она прижалась к двери, соблазнительно выгнувшись в вечернем платье. Темный наряд из сверкающей ткани идеально подчеркнул фигуру красотки, придав ей шарма и элегантности.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" задрала ногу и взбудоражила пикантной позой без штанов: "стало слишком жарко".

Как сообщала Politeka, Ульянова из «Холостяка» соблазнила видом в кожаных шортиках: «Вау, фантастическая».

Также Politeka писала, что Ульянову из "Холостяка" резко потянуло на сладенькое: "На улице лед, а Дашка...".