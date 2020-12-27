В Украине с 1 января будут новые тарифы, пенсии и цены

Большинство украинцев ждет новый год с надеждой, каким он будет спрогнозировать очень трудно. Хотя уже сейчас известно, какие изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Об этом пишет РБК в Украине.

Пенсии с 1 января 2021 года

В январе запланировано повышение минимальной заработной платы и соответственно поднимутся все выплаты, которые к ней привязаны. Пересчет пенсий коснется всех украинцев, которые достигли 65 лет и имеют необходимый стаж в 30 и 35 лет.

В июне пройдет индексация пенсий для всех, кто вышел на пенсию по возрасту и имеет необходимый стаж. По предварительным прогнозам, пенсии поднимутся в среднем на 7%.

В апреле будет проведен пересчет пенсий для работающих пенсионеров – выплаты увеличатся на сумму от 100 до 300 гривен.

Тарифы на коммунальные услуги

В январе украинцы получат новые платежки за коммунальные услуги и цифры там будут отличаться. Также вырастут тарифы и на горячую воду.

Также украинских пользователей ожидает и другой неприятный сюрприз – подорожание доставки газа. В среднем от 0,15 копеек за один кубометр до 1,5 гривны.

Кроме этого, ожидается подорожание холодной воды, в среднем на 10-15%.



Транспорт подорожает почти во всех крупных городах Украины

В Киеве уже некоторые маршруты подорожали до 6 гривен, некоторые до 8 гривен за одну поездку. После январского локдауна стоит ожидать повышение проезда до 10-12 гривен. Тарифы на перевозки, по словам экспертов, в феврале-марте, могут подняться также и на метро, троллейбусы и трамваи.

Повышение проезда планируется не только в столице, но и в других городах Украины – в среднем на 2-3 гривны.

Новые цены на сигареты

Запланирован рост акцизов и ориентировочный рост цен на сигареты в ближайший год составит от 8 до 12 гривен. В январе ожидается подорожание в среднем на 1-2 гривны.

Напомним, платежки за коммуналку готовятся пересмотреть, за что разрешат не платить.

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.