В Украине с 1 января 2021 года вырастет цена на коммунальные тарифы

В частности, украинцы будут платить за газ на 14% больше прежней стоимости, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Цена газа будет составлять 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года за газ украинцы платили 6,33 грн куб. м.

"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", – заявили в компании.

Стоит отметить, что раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, сейчас цена может меняться ежемесячно.

Кроме того, ранее сообщалось, что в январе украинцы получат новые платежки за коммунальные услуги и цифры там будут отличаться. Также вырастут тарифы и на горячую воду.

Также украинских пользователей ожидает и другой неприятный сюрприз – подорожание доставки газа. В среднем от 0,15 копеек за один кубометр до 1,5 гривны.

Кроме этого, ожидается подорожание холодной воды, в среднем на 10-15%.

Напомним, что известно о законопроекте, который позволит жестко наказывать должников по коммуналке. Для злостных неплательщиков предусмотрен штраф в размере от 20% до 50% от суммы задолженности - если человек не заплатил 30 тысяч гривен, то его заставят вернуть 45 тысяч.

Напомним, платежки за коммуналку готовятся пересмотреть, за что разрешат не платить.

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

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