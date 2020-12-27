Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась кадрами с салона красоты
Как передает Politeka.net, соответственное видео она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Артистка постоянно находится на всеобщем обозрении и к своему внешнему виду она предъявляет высокие требования. У Леси также есть собственные секреты красоты, о которых она с легкостью рассказывает.
По словам Леси, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой.
Но на этот раз она более серьезно взялась за свою внешность.
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"Пожалуйста, кри-массаж жидким азотом. Щас, пара минут и я Настасья Кински", - заявила Леся на видео и рассмеялась.
Ранее телеведущая решила показать пикантное фото из ванной, пожелав всем «кайфовой пятницы».
На своих фото в разделе Стори в профиле Инстаграм Никитюк показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".
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