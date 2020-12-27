Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась кадрами с салона красоты

Как передает Politeka.net, соответственное видео она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Артистка постоянно находится на всеобщем обозрении и к своему внешнему виду она предъявляет высокие требования. У Леси также есть собственные секреты красоты, о которых она с легкостью рассказывает.

По словам Леси, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой.

Но на этот раз она более серьезно взялась за свою внешность.

"Пожалуйста, кри-массаж жидким азотом. Щас, пара минут и я Настасья Кински", - заявила Леся на видео и рассмеялась.

Ранее телеведущая решила показать пикантное фото из ванной, пожелав всем «кайфовой пятницы».

На своих фото в разделе Стори в профиле Инстаграм Никитюк показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом.







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