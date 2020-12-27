Украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился забавными кадрами с сыном
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке знаменитости.
Отметим, что знаменитый хореограф долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь. С Лилианой Кудлай Влад Яма встречался с 2007 года. Пара без лишней публичности сыграла свадьбу в 2014 году. А в январе 2016-го появился Леон.
Только сейчас четырехлетний сын артиста стал появляться на снимках и
На опубликованном видео Леон, с помощью фильтров, превратился в Гринча, персонажа из одноименного фильма.
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"Я - Гринч", - сказал мальчик на видео, чем вызвал смех своего звездного отца.
Ранее мы сообщали, что Влад Яма показал, как дурачится под елкой вместе с сыном.
"Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился... У вас так же?", - поинтересовался он в подписи к фото.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".
Как сообщала Politeka, шальная Никитюк публично поставила Влада Яму в неудобную позу и довела Кошевого: «Офигеть!».
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