Украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился забавными кадрами с сыном



Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке знаменитости.



Отметим, что знаменитый хореограф долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь. С Лилианой Кудлай Влад Яма встречался с 2007 года. Пара без лишней публичности сыграла свадьбу в 2014 году. А в январе 2016-го появился Леон.

Только сейчас четырехлетний сын артиста стал появляться на снимках и

На опубликованном видео Леон, с помощью фильтров, превратился в Гринча, персонажа из одноименного фильма.

"Я - Гринч", - сказал мальчик на видео, чем вызвал смех своего звездного отца.





Ранее мы сообщали, что Влад Яма показал, как дурачится под елкой вместе с сыном.

"Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился... У вас так же?", - поинтересовался он в подписи к фото.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".











