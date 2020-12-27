Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт отреагировал на слухи о беременности Ксении Мишиной
Как передает Politeka.net, снимком поделился комик и ее избранник на шоу Александр Эллерт на своей страничке в Instagram.
Ранее в своих сторис он опубликовал фото, на котором целовал "беременную" возлюбленную в округлившейся животик.
Судя по всему, таким снимком он вызвал бурный ажиотаж в сети, поэтому решил прояснить ситуацию
"Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же буду!", - заявил победитель шоу.
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Отметим, что еще во время показа программы телезрители проанализировали публикации Саши и Ксении в "Инстаграм" и пришли к выводу, что звезды живут вместе после окончания съемок.
Они обратили внимание на обстановку, в которой Эллерт и Мишина записывали свои сториз, а особенно на шкафчики, запечатленные на заднем фоне.
Позже пара подтвердила догадки телезрителей.
Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта, астролог рассказала, что их ждет в будущем: "Для счастья недостаточно..."