Стало известно об очередной проблеме в Monobank при переводе денег на счет
Об этом рассказала клиентка в жалобе, которую она опубликовала на тематическом портале Минфин.
По ее словам она хотела перевести средства и решила отсканировать карту в приложении Монобанка, чтобы вручную не вводить номер.
Но деньги ушли на банковский счет другого клиента. В Monobank заявили, что деньги вернут при условии, если получат согласие от человека, которому пришли эти средства.
Дикусар из "Танці з зірками" разболтал секрет о браке с Билык, признание танцора: "Я Иру часто..."
Странная дочь Анджелины Джоли сбрила волосы, ошеломив рождественским перевоплощением: как сейчас выглядит Шайло
Девушка Бонда Куриленко вскружила голову декольте до пупка, засмущав откровенностью: «Бесстыжая Снегурочка»
Объявление всеобщей мобилизации, украинцев поставили перед печальным фактом: "И мужчины, и женщины..."
"Мою заявку закрыли, аргументировав это, тем, что не смогли связаться с пользователем. На вопрос, какие меры были приняты и были ли они вообще. Мне ответили, такую информацию не вправе разглашать. Мне написали, вы совершили ошибку. В чем моя ошибка, в том, что я как клиент доверилась банку. И стала заложником ситуации", - продолжила недовольная девушка.
Клиентка также обвинила Монобанк в том, что ее оставили один на один с проблемой, которая возникла из-за именно по вине украинского банка.
"...Мы несколько дней пытались связаться с ошибочным получателем, разными каналами, однако, он не выходит на связь.
Без согласия клиента который получил ошибочное пополнение, мы, к сожалению, не можем списать средства и провести возврат вам на карту. Для решения этого вопроса рекомендуем вам обратиться в гражданский суд, вы имеете право взимать безосновательно полученные средства с ненадлежащего получателя, руководствуясь ст. 1212 Гражданского кодекса Украины", - ответили в Монобанке и заявили, что проблемы со считыванием номера карты могли возникнуть из-за плохого освещения или слабой камеры на смартфоне.
Напомнить, Проблемы с пополнением карт в Monobank, деньги не доходят
Как сообщала Politeka, Украинцев гонят из Monobank и блокируют счета, детали ЧП