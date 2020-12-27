Стало известно об очередной проблеме в Monobank при переводе денег на счет

Об этом рассказала клиентка в жалобе, которую она опубликовала на тематическом портале Минфин.

По ее словам она хотела перевести средства и решила отсканировать карту в приложении Монобанка, чтобы вручную не вводить номер.

Но деньги ушли на банковский счет другого клиента. В Monobank заявили, что деньги вернут при условии, если получат согласие от человека, которому пришли эти средства.

"Мою заявку закрыли, аргументировав это, тем, что не смогли связаться с пользователем. На вопрос, какие меры были приняты и были ли они вообще. Мне ответили, такую информацию не вправе разглашать. Мне написали, вы совершили ошибку. В чем моя ошибка, в том, что я как клиент доверилась банку. И стала заложником ситуации", - продолжила недовольная девушка.

Клиентка также обвинила Монобанк в том, что ее оставили один на один с проблемой, которая возникла из-за именно по вине украинского банка.

"...Мы несколько дней пытались связаться с ошибочным получателем, разными каналами, однако, он не выходит на связь.

Без согласия клиента который получил ошибочное пополнение, мы, к сожалению, не можем списать средства и провести возврат вам на карту. Для решения этого вопроса рекомендуем вам обратиться в гражданский суд, вы имеете право взимать безосновательно полученные средства с ненадлежащего получателя, руководствуясь ст. 1212 Гражданского кодекса Украины", - ответили в Монобанке и заявили, что проблемы со считыванием номера карты могли возникнуть из-за плохого освещения или слабой камеры на смартфоне.

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