В Кабмине планируют в 2021 году продолжить работу над повышением оплаты труда для некоторых групп украинцев

В частности, с 1 января планируют рост зарплат для педагогов, именно они получат на 20% больше. По сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021 года, будет в целом рост 30%.

Об этом глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в интервью "Украинскому радио".

Шкарлет уточнил, что в МОН подготовили профильный закон о поддержке педагогических и научно-педагогических работников в части болезни COVID-19.

Он отметил, что сейчас в МОН разослали всем центральным органам исполнительной власти деньги, которые обеспечивают 20% роста врачей, работающих в системе образования и науки. Также улажено сотрудничество с профсоюзами по увеличению денег на оплату труда.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на повышение выплат с 1 января 2021 года. Как известно, после Нового года будет повышен размер прожиточного минимума, и на этом фоне будет увеличена единовременная выплата военнослужащим за заключение ими первого контракта с государством.

Более того, без единоразовых выплат останутся те лица, которые были уволены со службы по контракту, или которых повторно приняли в ряды армии.

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