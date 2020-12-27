Гривна продолжит укреплять позиции по отношению к доллару



Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Максим Пархоменко в комментарии "РБК Украина".

По его словам, стабилизация украинской гривны будет обусловлена низкой активностью на валютном рынке.

"Из-за этого на следующей неделе ожидается нейтральная динамика курса", - считает аналитик.

Пархоменко отметил, резких изменений в обменниках украинцы не увидят и курс удержится на уровне 28, 40 гривны за доллар.

Также эксперт подчеркнул, что финансовая помощь от МВФ для Украины поможет стабилизировать курс доллара и ликвидировать бюджетные дыры.

Напомним, по состоянию на 27 декабря 100 долларов в обменниках можно приобрести за 2845,51 гривен, а 100 евро обойдутся в 3461,56 гривну.

Стоит отметить, что Верховная Рада в бюджете на следующий год заложила среднегодовой курс доллара 29,1 гривны.

Согласно прогнозам, номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн, инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 грн, уровень безработицы – 9,2%.



Ранее мы сообщали, что введение локдауна в Украине хоть минимально, но все-таки скажется на цене продуктов. Ждать существенного влияния явно не стоит, хотя часть товара уже начала дорожать.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".