Фотограф Соня Плакидюк из шоу "Супер топ-модель по-украински" показала пикантные фото в постели

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Плакидюк в соцсети.

Так, в аккаунте Сони появились фото, на которых она позирует в постели, демонстрируя аппетитные формы.

"Не знаю, что там приносит Санта хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрасы и гостиничные перины", - написала она.

На новом фото Соня сидит на кровати в коротеньком черном платье, едва прикрывающем ягодицы, и улыбается. На ней белая шляпа и черные домашние тапочки. Также на фотографии у Сони очень длинные рыжие волосы.

Фолловеры фотографа выразили восхищение ее новым образом и засыпали звезду комплиментами.

"Шикарная", "Фух, как красиво", "Ориентация - Соня", "Я засмотрелась не на матрас. Вы великолепны", "О Господи. Соня, это красиво, очень", "Невероятная", "Как красиво", "Вау, что это за киця-мациця", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Соня Плакидюк выложила видео, на котором она в коротком красном платье с белым мехом в стиле Санты Клауса, а голову украсила золотистыми оленями рогами. Соблазнительный образ дополнил парик, превративший звезду в блондинку.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".