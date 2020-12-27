Кейт Миддлтон и принц Уильям в очередной раз пошли против королевского дворца

Об этом пишет РБК.

Так, герцоги Кембриджские решили вновь нарушить королевскую традицию на Рождество.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посчитали, что будет неэтично записывать британцам поздравление с Рождеством на фоне ужесточения карантина в Великобритании.

Герцоги нарушили традицию дворца и просто поблагодарили в своем микроблоге людей, задействованных в борьбе с пандемией китайского вируса.

"Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше", — говорится в сообщении.

Помимо этого, Кейт Миддлтон и принц Уильям заявили, что в праздничный день "думают о тех, кто вынужден проводить главный праздник года в одиночестве, тех, кто оплакивает умерших, и тех, кто прямо сейчас находится в "красных зонах" и борется за жизни больных с новой вирусной инфекцией.

Ранее мы рассказывали об оттепеле в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Несмотря на жесткие ограничения, жесты внимания и теплые семейные традиции Букингемского дворца нельзя отменять.

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри успели обменяться подарками, отправив их "туда" и "обратно".

Не исключено, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, несмотря на все разногласия, наступила долгожданная оттепель на фоне подарков и праздников.

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