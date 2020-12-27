Сын известной российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой показал новое фото и поразил тем, как повзрослел

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Архипа в соцсети.

Так, в аккаунте сына певицы Королевой появилось селфи парня, на котором он улыбается. На парне простая серая толстовка, а волосы завязаны в хвостик.

Также парень призвал записываться на изучение японского языка в режиме онлайн.

"Вся остальная информация в директ. Уроки японского языка онлайн по эффективным методикам обучения: от 0 до 5-3 уровня. Студент Школы востоковедения ВШЭ. Есть сертификат Нихонго Норьоку Сикэн. Квалификационный экзамен на знание японского языка. Индивидуальный подход к планированию занятий. Опыт работы 1 год", - написал он.

Впрочем, парень не уточнил, сам ли собирается проводить курсы, но ведь просто разместил информацию о каком-то преподавателе. Однако известно, что Архип действительно увлекается японской культурой и усиленно изучал японский язык в США, а недавно даже поздравил свою маму стихотворением на японском.

"Красавчик", "Молодец", "Я первая в очереди! Можно еще английский", - пишут в комментариях.

Напомним, возмужавший сын Королевой и Тарзана зажег в компании с известной блондинкой: "даже удалось...".

Как сообщала Politeka, кадры с кричащей Наташей Королевой облетели сеть, Тарзан применил силу: "Я не могу больше!".

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