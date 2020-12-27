Российская актриса Кристина Асмус ошеломила поклонников внешним видом

Свежий снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, звезда сериала "Интерны" поделилась фотографией из солнечного Геленджика, заинтриговав фанатов роскошным платьем.

Как призналась Кристина Асмус, это не свадебное платье, а лишь смена образа для шоу. Более того, фразой "это не свадебное платье, пока..", российская актриса, возможно, намекнула на скорую свадьбу.

По словам Кристины Асмус, в день съемок у нее была большая температура и ее держали "на уколах".

"Это была просто офигительная серия! Несколько раз прям в голос смеялась) Супер веселый, легкий и праздничный выпуск! И каков финал!! Хоть я и знала победительницу, но все равно глаза влажные были. Подробный пост о проекте сделаю позже, а пока всем-всем-всем спасибо за потрясающий сезон!", - подписала актриса новые снимки, на которых она позировала с белым париком.

Перевоплощение пришлось по душе поклонникам и они завалили ее лестными комментариями.

"Красивая", "Четкая", "Признавайтесь, Вы из Голливуда сбежали?)", "Нереально крутая", "На износ работаешь, Кристина", "Шикарные образы", "Как же все таки вам идёт ваша натуральность. Без грима и излишней косметики", "Волосы все короче и короче", - написали они под снимками.

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