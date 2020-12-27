Украинцам в 2021 году придется платить больше налогов

Об этом информирует портал Главком.

Аналитики подсчитали, что после Нового года украинцам, вышедшим на пенсию, придется платить налогов на две тысячи больше, чем в 2020 году.

Для расчетов эксперты брали среднюю пенсию в 4370 гривен (годовая выплата - 52440 гривен). Получается, что за один год пенсионерам придется оплатить 9571 гривну налогов.

Из этой суммы НДС составляет 8740 гривен, 465 гривен - пошлина, на содержание ВСУ - 674 гривны и т.п.

Из-за повышения зарплат и пенсий, соответственно, украинцам, вышедшим на заслуженный отдых, придется отдавать больше денег в казну государства. В 2021 году льготники, таким образом, заплатят на 2342 гривны больше.

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Когда система заработает, украинцев заставят отдавать 1% своей зарплаты на обязательные взносы, а работодателям - еще 2% вдобавок к единому социальному взносу. Работники могут выделять на свои будущие пенсии большую часть зарплат, но тогда и владельцам предприятий придется платить более высокий ЕСВ.

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