Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски вывалила бюст в купальнике

Известная американка впечатляет своими формами, пишет Politeka.net. Поклонники размещают фото соблазнительницы в своих фан-страничках.

В этот раз красотка предстала в купальнике, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Модель надела черный купальник на завязках с откровенным декольте.

Красивая грудь звезды едва ли не выпрыгивала и не показывалась во всей красе. Взгляд приманивала именно это пикантная деталь, а также стройная талия.

Модель распустила волосы, которые развеял ветер. Она смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

В ухе звезды блестела круглая сережка. Казалось, на лице артистки практически нет макияжа.

За звездой открывался красивый вид на пляж.

Фото было обнародовано в фан-группе и собрало немного лайков и комментариев.

"Цветочек", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в бикини на веревочках и мини-топике. Красотка стояла у стены, хвастаясь плоским животиком и аппетитными местами. Волосы девушка оставила распущенными и совсем не стеснялась показать свою красоту.

Звезда выглядела просто невероятно в столь соблазнительном наряде.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в кофте в горошек и одних трусиках. Видно, что под одеждой не было лифчика. Модель слегка отставила бедро, хвастаясь красивым изгибом и стройными ножками. Она распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь.

Звезда даже в такой одежде выглядела впечатляюще, и поражала своей красотой.

Напомним, Эмили Ратаковски поразила преображением из домашней "мышки" в королеву красных дорожек

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