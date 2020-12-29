Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как выглядит идеальный вечер на фоне городского пейзажа

Молодая знаменитость не перестает делиться своими яркими фото, чтобы привлекать внимание к себе. Девушка много тренировалась, желая заполучить формы мечты, после чего ей удалось прославиться в Инстаграм. Теперь Рей хватается отдыхом и раскрывает секреты успешных тренировок.

Так, чаще всего Рей проводит разминку на природе, а занятия с усиленной нагрузкой обязательно устраивает в спортзале. Как видно на фото знаменитости, ей есть чем гордиться. Идеальная кожа, подтянутые формы и привлекательная внешность не оставят никого равнодушными.

В черном купальнике на фоне вечернего городского пейзажа фитнес-модель выглядела очень привлекательно. Вот что написали под кадром звезды, демонстрирующей свои ягодицы:

«Горячий образ 🔥😍🔥😍; Не так мило, но уже горячо; вы очень красивая девушка, мне кажется, я покорен; никогда не была плоской; Могу я сойти с ума, перебор с привлекательностью; Тебе нужно сделать грудь! Она будет выглядеть подтянуто; Она такая непредсказуемая; омг показывает близняшек!!!! ✨❣️».

Девушка прославилась в Инстаграм благодаря тренировкам и фото в трендовых бикини на пляже, она продолжает акцентировать внимание в своем профиле именно на достоинствах фигуры.

Рей занимается собственным магазином одежды и также рекламирует другие бренды. Как видно на фото, девушка чувствует перед объективом себя очень уверено. Редко при этом Соммер показывает бюст, ведь комплексует из-за размера.

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