Появились подробности громкого конфликта между Меган Маркл и звездой Голливуда Дженнифер Энистон

Об этом пишет таблоид New Idea.

Журналисты выяснили, что ранее Меган Маркл старалась установить контакт с Дженнифер Энистон, с которой она сейчас живет по близости в США.

Но звезда Голливуда холодно отвергла все инициативы герцогини, а взаимная неприязнь между ними возникла во время съемок фильма "Несносные боссы", который вышел в прокат в 2011 году.

В этой ленте Энистон досталась одна из главных ролей, а Меган Маркл выделили всего 30 секунд. Изначально молодой актрисе должны были отвести чуть больше времени, но режиссер решил иначе.

"Когда Меган дали роль в „Несносных боссах“, ей виделось, что Джен поймет, какая она замечательная, и они станут хорошими подругами. Но на самом деле ничего подобного и близко не было. Джен едва ее замечала. А Меган была просто опустошена, узнав, что ее роль сократилась до 30 секунд. Будущая герцогиня была настолько разочарована, что принялась во всеуслышание критиковать фильм и говорить гадости об участвовавших в нем звездах. Меган заявляла, что она ничуть не хуже Дженнифер, и что «однажды она ей покажет", - утверждает осведомленный инсайдер, который знает о конфликте Маркл и Энистон.

К несчастью для Меган Маркл, все эти громкие заявления дошли до Энистон, поэтому она еще больше стала недолюбливать начинающую актрису.

По информации СМИ, еще в начале 2000-х годов Меган Маркл якобы имела неосторожность заявить, что она не против стать следующей "миссис Смит". А уже в 2020 году экс-герцогиня пыталась всеми способами наладить контакт с Брэдом Питтом и его продюсерской компанией, что также не понравилось Дженнифер Энистон.

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