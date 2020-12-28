Клиент не понимает, на каких основаниях государственный ПриватБанк блокирует ему карту

Об этом он рассказал в своей жалобе, которую опубликовал на тематическом портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк повторно блокирует его карту без весомых причин.

Через какое-то время ему удалось узнать "предварительную" причину. Выяснилось, что неизвестный покупатель пожаловался якобы на мошенничество с его стороны.

"...Не вернули деньги, мошенничество. Ну зачем бы ещё мошеннику открывать ФЛП счёт? Если уверенны в том, что я «мошенник», то почему деньги покупателей зачисляются на счёт до сих пор? А если не уверенны, то почему блокируете? Учитывая что возвраты платежей иногда задерживаются Банком до 3 суток, а на зачисление уходит около часа, то волнение покупателей ожидаемо", - рассказывает мужчина в своей жалобе.

Через три дня он звонит на горячую линию и узнает, что сотрудник банка создал ошибочную заявку по разблокировке карты, и ему придется снова ждать 72 часа.

"...Теперь мне ожидать новых жалоб от покупателей? Любой «нервный» покупатель может строчить на меня жалобы спустя 5 минут после оплаты, а я каждый раз должен ждать по 3 дня? Проблемы нужно решать быстро. А не держать в секрете и тратить время обеих сторон... Заблокировали непонятно почему и непонятно по чей жалобе. И была ли жалоба вообще? Всю информацию пытаешься собрать по кусочкам. Такие действия только ставят под сомнение доверие клиентов", - недоумевает клиент в своем негативном отзыве.

В ПриватБанке мгновенно отреагировали на жалобу и пообщали решить проблему клиента в кротчайшие сроки.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - ответил в комментариях сотрудник госбанка.

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