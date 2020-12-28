Правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий

О том, как украинцы будут получать помощь от государства на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года рассказала министр соцполитики Марина Лазебная, пишет РБК-Украина.

По ее словам, с нового года оформлять субсидию придеся по новым правилам. В частности, управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января. Вместо этого заявления можно будет подать по почте, онлайн или в местных громадах.

В то же время, для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется. "Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии", - уточнила министр.

Кроме того, Кабмин расширил круг получателей выплат.

"Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - объяснила Лазебная.

Также на помощь от государства могут рассчитывать украинцы, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, стали безработными (отныне доходы указываются за последний месяц, а не за полгода) и чьи родственники находятся на заработках за границей.

Ранее мы сообщали, с 1 января украинцы будут платить за газ на 14% больше, чем сейчас.

Цена будет составлять 7,22 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года за газ украинцы платили 6,33 грн/куб. м.

В компании пояснили, что изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Напомним, платежки за коммуналку готовятся пересмотреть, за что разрешат не платить: "С учетом роста тарифов..."

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