Страсть - ее второе имя

Известная певица, бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина засветила самые сладкие места

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма соблазнительный коллаж, на котором крупным планом показала свои самые сладкие части тела. Девушка надела праздничное платье серебристого цвета. Под наряд красотка не стала надевать нижнее белье.

Стоит отметить, что платье, а тем более, позы певицы выглядели весьма вульгарно и неприлично. Серябкина задрала платьице, чтоб оголить ножку, а также присела, засветив практически полностью обнаженную спину.

«Делюсь с вами своим новогодним плейлистом. Почувствуйте мой новогодний vibe», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу восторженных отзывов. Поклонники буквально сошли с ума от ее неземной красоты.

«Какая красивая. Очень крутой вид», «Красавица», «Богиня», «Очень Сладкая», «Идеальная внешность», «Изумительна», «Оля... Ждём фотки из коллажа в полном размере», «Вот такая Оля нам по душе», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ольга Серябкина прославилась благодаря группе «Серебро», в составе которой она много лет выступала. После ухода из коллектива Лены Темниковой, Серябкина была главной солисткой группы. Сейчас девушка занимается сольной карьерой.

Напомним, что Ольга Серябкина побаловала соблазнительными видами в неприличном декольте: «Может затмить солнце».

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина ошеломила пикантной позой в мини-шортиках: "Девочка-малолетка".

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