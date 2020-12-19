Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе і розповіла про реліз

На кадрах красуня позувала в спідниці, топі і піджаку, який відчинила. Образ дівчина доповнила стильними окулярами. Дівчина ефектно рухалася в ролику і хвалилася пружними формами, які не соромилася показати. Завдяки цьому кадри вийшли досить пікантними і зухвалими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"ZODIAC вже в мережі і доступний", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 50 тисяч разів і написали коментарі:

"Чому всі останні пісні так однакові і прісні, я вже не розрізняю їх навіть"," Бомба чесно кажучи", " Оля вітаю тебе з прем'єрою треку! Пісня просто супер! Мені дуже вона сподобалася!", "Оля найкрасивіша дівчина на нашій пострадянській естраді. Люблю"," Ольга Юріївна, дуже Класний трек","Вітаю з прем'єрою, відмінний подарунок нам".

Повідомлялося, що відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", показала себе.

Цього разу співачка позувала в чорному купальнику на найтонших бретельках.

Тканина купального вбрання обтягнула красиві груди знаменитості, а також виділила тонку талію.

Ольга була без косметики, а волосся прибрала назад.

У такому вигляді красуня позувала біля басейну.

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