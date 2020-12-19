Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя и рассказала о релизе

На кадрах красотка позировала в юбке, топе и пиджаке, который распахнула. Образ девушка дополнила стильными очками. Девушка эффектно двигалась в ролике и хвасталась упругими формами, которые не стеснялась показать. Благодаря этому кадры получились довольно пикантными и дерзкими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ZODIAC уже в сети и доступен", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 50 тысяч раз и написали комментарии:

"Почему все последние песни так одинаковы и пресны, я уже не различаю их даже", "Бомба честно говоря", "Оля поздравляю тебя с премьерой трека! Песня просто супер! Мне очень она понравилась!", "Оля самая красивая девушка на нашей постсоветской эстраде. Люблю", "Ольга Юрьевна, очень классный трек", "Поздравляю с премьерой, отличный подарок нам".

Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя.

В этот раз певица позировала в черном купальнике на тончайших бретельках.

Ткань купального наряда обтянула красивую грудь знаменитости, а также выделила тонкую талию.

Ольга была без косметики, а волосы убрала назад.

В таком виде красотка позировала возле бассейна.

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