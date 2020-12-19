Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", заворожила цікавою позою

Зірка прийняла гарячу позу і блиснула своїми достоїнствами, пише Politeka.net. Ольга постійно радує шанувальників своїми фото у відвертому стилі.

Цього разу спокусниця постала в чорній майці з невеликим декольте. Одяг обтягнув і тим самим підкреслив груди зірки.

Також Ольга була в тісних шортиках, які відмінно сіли на її стегнах.

Завершили образ, на подив, елегантні босоніжки, що обвили стрункі ніжки своїми змійками.

"Люблю 🖤", - підписала фото Серябкіна.

За дві години пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ми тебе дуже сильно любимо ❤️", " я теж тебе дуже сильно 🤍", " Любимка наша❤️😍"," чарівна💔 🔥", " величезна любов❤️", "Ти наша Зірочка😻 💕", " Оленька Лапусенька я тебе теж дуже сильно люблю💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💖💖💖💖", "Красуня і класна❤️", " на "кортах" чекаю семки і півас🤣", " дівчинка-малолітка😉", "до біса приваблива", " Ольга, не сумуйте🔥", " Така крихітка 😍❤️❤️❤️😍", "Чарівна", " Ну як же круто з цією зачіскою !!!!!!!!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в чорному купальнику на найтонших бретельках.

Тканина купального вбрання обтягнула красиві груди знаменитості, а також виділила тонку талію.

Ольга була без косметики, а волосся прибрала назад.

У такому вигляді красуня позувала біля басейну.

"Плавання перед студією", - написала знаменитість.

Шанувальники написали багато компліментів фігурі красуні.

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