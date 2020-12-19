Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", заворожила цікавою позою
Зірка прийняла гарячу позу і блиснула своїми достоїнствами, пише Politeka.net. Ольга постійно радує шанувальників своїми фото у відвертому стилі.
Цього разу спокусниця постала в чорній майці з невеликим декольте. Одяг обтягнув і тим самим підкреслив груди зірки.
Також Ольга була в тісних шортиках, які відмінно сіли на її стегнах.
Завершили образ, на подив, елегантні босоніжки, що обвили стрункі ніжки своїми змійками.
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Улюбленець мільйонів: зупинилося серце легендарного актора
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
Нова магнітна буря завдасть удару по українцях, оголошені дати: "Ці три дні будуть найважчими"
"Люблю 🖤", - підписала фото Серябкіна.
За дві години пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.
"Ми тебе дуже сильно любимо ❤️", " я теж тебе дуже сильно 🤍", " Любимка наша❤️😍"," чарівна💔 🔥", " величезна любов❤️", "Ти наша Зірочка😻 💕", " Оленька Лапусенька я тебе теж дуже сильно люблю💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💖💖💖💖", "Красуня і класна❤️", " на "кортах" чекаю семки і півас🤣", " дівчинка-малолітка😉", "до біса приваблива", " Ольга, не сумуйте🔥", " Така крихітка 😍❤️❤️❤️😍", "Чарівна", " Ну як же круто з цією зачіскою !!!!!!!!",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в чорному купальнику на найтонших бретельках.
Тканина купального вбрання обтягнула красиві груди знаменитості, а також виділила тонку талію.
Ольга була без косметики, а волосся прибрала назад.
У такому вигляді красуня позувала біля басейну.
"Плавання перед студією", - написала знаменитість.
Шанувальники написали багато компліментів фігурі красуні.
Нагадавши, екс-солістка "Серебро" побалувала спокусливими видами в непристойному декольте
А ще Politeka писала, що спекотні екс-солістки "Серебро" притиснулися один до одного в одних халатиках
Також Politeka повідомляла, що екс-солістка "Серебро" освіжилася в одному ліфчику і змусила червоніти розкутою позою