Звезда показала себя с самого выгодного ракурса

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, насколько идеальна в тесном платье

51-летняя звезда поражает своей молодостью, красотой и стилем, передает Politeka.net. В этот раз красотка продемонстрировала шикарные формы в красивом, но кажется, в слишком узком платье.

Звезда демонстрировала идеальные формы и свою шелковую кожу в красивом наряде. Большое декольте смотрелось завораживающе, а грудь едва ли не выскакивала из наряда - как же тесно ей.

Также платье обтянуло стройную фигуру, а тонкая талия выглядела не менее великолепно.

Красотка присела на высокий стул, сверкая красивыми ножками в мини. Гладкая кожа стройных ножек блестела от света, а черные туфельки отлично подходили к наряду.

Звезда завершила образ клатчем и золотыми украшениями.

Пост не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду завалили хорошими сообщениями в переписке.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес нарядилась в красивое красное платье, которое казалось воздушным. Платье держалось на груди знаменитости.

Ткань подчеркнула тонкую талию, а благодаря крою оголились стройные ножки Дженнифер.

Наряд был длинным и прикрывал ступеньки, на которых позировала поп-дива.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес в 30 лет певица смотрелась так, будто она подросток. Стройная, с идеальной кожей и подтянутым телом. В простом коротком топике и подобии юбки на завязках с лентами Джей Ло поразила фанатов.

Стоит отметить, что красотка активно занимается спортом и следит за питанием, поэтому и в свой 51 год выглядит невероятно.

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