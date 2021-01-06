Украинские христиане дарят друг другу красивые поздравления с Рождеством Христовым 7 января, чтобы напомнить об одном из главных мировых праздников

Politeka.net предлагает красивые открытки с пожеланиями в стихах и в прозе.

Когда поздравляют с Рождеством Христовым

В настоящий момент в Украине официальными праздниками считаются как католическое Рождество (25 декабря) так православное (7 января). Многие украинцы продолжают отмечать по старому стилю, торжество у них начинается еще 6 января, в Сочельник или Святой Вечер - люди поют песни, произносят колядки и переодеваются в традиционные костюмы, поздравляя друг друга. Поздравления с Рождеством Христовым можно также с самого утра 7 января.

Источник фото: telegraf.com.ua

Стихи для открыток с поздравлениями на Рождество Христово

Душевные стихотворения давно стали традиционной частью открыток, их печатают или записывают от руки. Такие открыточки особенно ценят романтические натуры, любящие литературу и искусство. Среди того, что говорят на Рождество в Украине, следует выделить вифлеемскую звезду и события, связанные с появлением Иисуса Христа на свет. Вот стихи, из которых можно выбрать красивое поздравление для открытки:

Источник фото: pruvitannja.com.ua

Рождество стучится в дом...

С Рождеством вас, с Рождеством!

Мира, радости, достатка,

Чтоб в жизни все шло гладко.

***

В небесах звезда горит,

Рождество уже спешит.

Пусть же с первою звездой

Озарит ваш дом любовь!

***

Куті вам смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

Источник фото: klike.net

***

Вітаю, Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

Источник фото: pryvitannja.blogspot.com

Поздравления с Рождеством Христовым для открыток в прозе

Красивые картинки сразу дадут понять, какому поводу посвящена открытка, но самая главная сила заключена в словах. Проза всегда поможет доступно выразить мысль простыми словами, подобрав смешные, прикольные, веселые, быть может, короткие или даже детские пожелания, чтобы поздравить близкого человека.

Поздравляю с Рождеством Христовым 2021! Пусть Вифлеемская звезда снова взойдет над миром и озарит его светом, который укажет путь сквозь тернии на весь следующий год. Цените каждое мгновение и любите Иисуса Христа, который родился и умер ради искупления наших грехов.

Источник фото: westwild.com.ua

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С Новым годом и Рождеством Христовым поздравляю в этот день, желаю побольше счастливых минут жизни, веселых праздников и отзывчивых людей вокруг, чтобы вторая половинка всегда поддерживала и дарила искреннюю любовь, а работа приносила удовольствие.

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Счастливого Рождества желаю в этот радостный день! Поздравляю с праздником, пусть Христос принесет счастье и достаток в ваш дом, наполнит его любовью и благодатью. Желаю, что 2021 год прошел легче и успешнее, чем предыдущий.

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