Украинские христиане дарят друг другу красивые поздравления с Рождеством Христовым 7 января, чтобы напомнить об одном из главных мировых праздников
Politeka.net предлагает красивые открытки с пожеланиями в стихах и в прозе.
Когда поздравляют с Рождеством Христовым
В настоящий момент в Украине официальными праздниками считаются как католическое Рождество (25 декабря) так православное (7 января). Многие украинцы продолжают отмечать по старому стилю, торжество у них начинается еще 6 января, в Сочельник или Святой Вечер - люди поют песни, произносят колядки и переодеваются в традиционные костюмы, поздравляя друг друга. Поздравления с Рождеством Христовым можно также с самого утра 7 января.
Источник фото: telegraf.com.ua
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Стихи для открыток с поздравлениями на Рождество Христово
Душевные стихотворения давно стали традиционной частью открыток, их печатают или записывают от руки. Такие открыточки особенно ценят романтические натуры, любящие литературу и искусство. Среди того, что говорят на Рождество в Украине, следует выделить вифлеемскую звезду и события, связанные с появлением Иисуса Христа на свет. Вот стихи, из которых можно выбрать красивое поздравление для открытки:
Источник фото: pruvitannja.com.ua
Рождество стучится в дом...
С Рождеством вас, с Рождеством!
Мира, радости, достатка,
Чтоб в жизни все шло гладко.
***
В небесах звезда горит,
Рождество уже спешит.
Пусть же с первою звездой
Озарит ваш дом любовь!
***
Куті вам смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
Источник фото: klike.net
***
Вітаю, Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
Источник фото: pryvitannja.blogspot.com
Поздравления с Рождеством Христовым для открыток в прозе
Красивые картинки сразу дадут понять, какому поводу посвящена открытка, но самая главная сила заключена в словах. Проза всегда поможет доступно выразить мысль простыми словами, подобрав смешные, прикольные, веселые, быть может, короткие или даже детские пожелания, чтобы поздравить близкого человека.
Поздравляю с Рождеством Христовым 2021! Пусть Вифлеемская звезда снова взойдет над миром и озарит его светом, который укажет путь сквозь тернии на весь следующий год. Цените каждое мгновение и любите Иисуса Христа, который родился и умер ради искупления наших грехов.
Источник фото: westwild.com.ua
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С Новым годом и Рождеством Христовым поздравляю в этот день, желаю побольше счастливых минут жизни, веселых праздников и отзывчивых людей вокруг, чтобы вторая половинка всегда поддерживала и дарила искреннюю любовь, а работа приносила удовольствие.
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Счастливого Рождества желаю в этот радостный день! Поздравляю с праздником, пусть Христос принесет счастье и достаток в ваш дом, наполнит его любовью и благодатью. Желаю, что 2021 год прошел легче и успешнее, чем предыдущий.
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