Известный украинский ведущий Владимир Остапчук решил разузнать у своих поклонников, как они смотрят на вопрос оплаты счета в ресторане

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий запустил полушуточную рубрику, задав вопрос, кто должен оплачивать счет, если женщина с мужчиной пошли в какое-нибудь заведение. Рубрику Владимир озвучил в образе шепелявого Игната, которого он в шутку называет «мачо из ваших снов».

Позже Остапчук снял видео из ресторана, рассказав, что ему ответили поклонники.

«Результаты исследования показали, что 100% девушек хотят, чтобы платил мужчина. Все мужчины сказали, что платят поровну. Я сегодня нахожусь в ресторане, у меня на обед будет оливьешка и вкусный борщ. Поэтому я приглашаю сюда какого-нибудь мужчину, а девушки пускай сидят голодные», - подвел итог Остапчук, метко подшутив над женщинами.

Позже у себя в сторис он продолжил обсуждать этот вопрос, намекнув, что не совсем понимает, кто решил, что мужчины должны всегда платить за женщин.

Стоит отметить, что сам Остапчук уже попадал в скандал, связанный с финансами. Бывшая жена телеведущего обвиняла его в том, что он практически не помогает финансово детям.

Напомним, что жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

Как сообщала Politeka, бескомплексная жена Владимира Остапчука улыбнулась, напугав украинцев почерневшими зубами: "Мне нужна...".

Также Politeka писала, что разбалованный Остапчук показал, чем занимается, пока жены нет дома: переплюнул самого Майкла Джексона.